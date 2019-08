"Trump privilegia i rapporti personali e diretti, e non sappiamo quanto Conte si sia impegnato con lui per bloccare gli accordi con la Cina, la famigerata via della Seta. Vedremo come si mette col cinese Prodi". Maria Giovanna Maglie commenta così l'endorsement del presidente americano che ha difeso il premier proprio in occasione della crisi di governo: "Conte ha rappresentato l'Italia con forza al G7, ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti. È un uomo di grande talento ed è auspicabile che rimanga primo ministro". Insomma, quella del tycoon più famoso di sempre è sembrata una frecciatina a Matteo Salvini. In ogni caso - come rivela la giornalista - Trump (contrario all'apertura del dialogo con la Cina) potrebbe creare qualche malcontento in casa Prodi.