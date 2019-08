"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale alle 9.30". Sarà il premier uscente il presidente del Consiglio incaricato del governo di M5s e Pd. L'annuncio ufficiale arriva alle 20.09, al termine del secondo giro di c consultazioni presso il Capo dello Stato. Conte si rivolgerà, oltre a grillini e dem, anche agli esponenti di LeU e Autonomie, le altre forze parlamentari che si sono dette disposte a sostenere in vario modo un esecutivo politico di legislatura.

Con ogni probabilità Mattarella assegnerà a Conte un incarico pieno e non "esplorativo", dal momento che è stata già individuata una maggioranza certa con numeri sufficienti tra Camera e Senato. All'ormai ex "avvocato del popolo" il compito di trovare la quadra tra papabili ministri e programma di governo. A differenza di 14 mesi fa, Mattarella chiederà a lui, e non ai referenti politici della maggioranza che lo sostiene, di essere garante della tenuta del patto giallorosso che si prospetta già fragilissimo.