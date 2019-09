Giorgia Meloni, durissimo attacco al M5s: "Rousseau, perché siete scandalosi"

I grillini si riempiono la bocca di "democrazia diretta", parlano di inesistenti "record del mondo" per il numero di votanti sulla traballante piattaforma Rousseau nel giorno in cui gli iscritti M5s sono chiamati ad esprimersi sull'inciucio con il Pd. E tra chi dissente, ovviamente, c'è Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, per commentare la vicenda, su Twitter usa toni durissimi: "Ai vari esponenti cinquestelle che esultano per il grande esercizio di democrazia del voto online su Rousseau ricordo sommessamente che il più grande esercizio di democrazia previsto sono le libere elezioni, quelle che M5S e Pd vogliono impedire a ogni costo. Siete scandalosi!", conclude. Un tweet furibondo.

