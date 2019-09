"Matteo Salvini non è stato capito, sono rimaste rabbia e confusione". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, critica il leader della Lega per le mancate spiegazioni sulla crisi e sulla sua uscita dal governo: "Si è perso un punto di contatto importante" con gli elettori, spiega la direttrice di Euromedia Research, "perché a parte i generici 'no' non c'erano punti o atti concreti. E non è stato ancora spiegato molto bene".

Non solo. "Mentre il Viminale è stato per lui una cassa di risonanza importante in tutto il mondo, adesso il suo potere di emissione dei messaggi si riduce", sottolinea la Ghisleri. "Sarà utile spiegare bene perché e spiegare quali sono i contenuti alla vigilia di quelli che erano i temi economici. Il voto in Europa è stato un voto di fiducia alla Lega. Se tu hai portato il Paese fin qua, sei stato forte in Europa sui temi dell'immigrazione e della sicurezza, chissà che cosa potresti fare a livello economico e invece lì si è troncato il sistema e la gente non ha compreso il perché di questo". La Ghisleri, insomma, boccia senza appello Salvini per come ha gestito questa crisi.

