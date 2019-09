Luigi Di Maio agli Esteri, la Merkel telefona a Mattarella: rabbia della cancelliera tedesca

La Cancelliera tedesca Angela Merkel avrebbe chiamato al telefono il presidente Sergio Mattarella per esprimergli tutta la sua irritazione dopo aver sentito che Luigi Di Maio, ex vicepremier pentastellato, prenderà il posto di Enzo Moavero Milanesi e diventerà ministro degli Esteri del nuovo governo giallo-rosso. Secondo una indiscrezione riportata dal sito Dagospia, la Merkel si sarebbe detta "delusa dalla scelta del nome" per la Farnesina.

Non solo. Per Roberto D'Agostino ci sarebbe una ragione semplicissima alla base della scelta di Di Maio agli Esteri, lui che come tutti sanno non ha mai avuto la passione della politica estera e sa parlare poco e male l'inglese. In realtà sarebbe solo una questione di visibilità. "Ha visto che nel cerimoniale di Stato, il ministro degli Esteri viene subito dopo il presidente del Consiglio, prima ancora di Interno ed Economia", insinua Dago.