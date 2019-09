Diego Fusaro svela l'ingerenza europea: "Chi c'è davvero dietro la nomina di Roberto Gualtieri"

I giornalisti le hanno chiesto cosa pensasse di Roberto Gualtieri come ministro dell'Economia per l'Italia e lei, Christine Lagarde ha risposto: "Sarebbe un bene per l'Italia e per l'Europa". Una frase, quella della presidente della Bce, pronunciata poche ore prima dell'ufficializzazione della squadra dei ministri del nuovo Conte bis. Squadra che, per pura casualità (o forse no), contiene proprio il nome di Gualtieri.

A notare la coincidenza è Diego Fusaro che con un tweet si sfoga sull'inciucio: "La nomina di Roberto Gualtieri a ministro dell'Economia sarebbe un bene per l'Europa e per l'Italia. La benedizione arriva direttamente dall'euroinomane Christine Lagarde. Detto fatto. Bruxelles comanda, il giallofucsia esegue. Del resto, ce lo chiede l'Europa". Sarà anche casuale, ma il dubbio - a maggior ragione se si tratta delle forze politiche che hanno votato a favore di Ursula von der Leyen (presidente Commissione Ue) - ci viene.