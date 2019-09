Matteo Salvini si infuria, ecco cosa diceva il neo ministro dell'Economia: "Anche Hitler ha vinto le elezioni"

Roberto Guarltieri, nuovo ministro dell'Economia offende gli italiani e la democrazia: "Ci sono cose più importanti delle elezioni, anche Hitler le ha vinte e poi si è capito come è andata. Quindi non mi sembra un criterio assoluto che va sopra il bene e il male. I cittadini possono essere ingannati dalla propaganda!". La frase è stata pronunciata lo scorso anno in diretta tv ad Omnibus su La7.

A riportare allo scoperto il neo ministro giallorosso, Matteo Salvini che pubblica il video sulla sua pagina personale e commenta: "l nuovo ministro dell'Economia: 'Ci sono cose più importanti delle elezioni, anche Hitler le ha vinte. I cittadini sono ingannati dalla propaganda!'. Praticamente per lui l’opinione degli italiani non conta un ca..o! Roba da matti!!!".