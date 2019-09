Gli italiani non sono fessi e l'ultimo sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno sta lì a dimostrarlo. Diverse le rilevazioni proposte dal direttore di Noto Sondaggi, qui si concentra sul livello di fiducia di cui godono gli esponenti del nuovo governo M5s-Pd. E tra tutti i nomi impegnati in questo esecutivo, l'ultimo in classifica è proprio quello di Luigi Di Maio: ultimissima piazza con appena il 26% di fiducia nei suoi confronti, a fronte di una conoscenza pari al 97% (ovvero, solo tre persone su 100 non sanno chi sia il capetto grillino). Cifre che parlano chiaro e che, come detto, dimostra come gli italiani non siano fessi: la tenacia e l'ossessione con cui ha cercato di mantenere una qualsiasi poltrona - voleva fare il vicepremier, ha ottenuto gli Esteri - hanno innescato, ovviamente, un tracollo della fiducia nei suoi confronti. Così come aver brigato con il nemico di sempre, ovvero il Pd, altro non ha fatto che screditare ulteriormente la fiducia di Di Maio.

