Matteo Salvini, impressionante bagno di folla a Domodossola: un messaggio a Pd e M5s

Finito? Ma quale finito? La prova del fatto che Matteo Salvini e la Lega torneranno - con discreta approssimazione è soltanto questione di tempo - arriva direttamente da Domodossola, dove l'ormai ex ministro dell'Interno era impegnato sabato sera per un comizio. Ad attenderlo, una folla oceanica, come dimostra la suggestiva foto che potete vedere qui sopra, pubblicata da Salvini sui social con il seguente commento: "Grazie! Serata emozionante a Domodossola, alla faccia di chi ci vuole male. Con il vostro affetto e i vostri sorrisi io vado avanti senza fermarmi e non mollo, mai!". Dunque, la buonanotte. A conferma dell'imponente numero di persone accorse per ascoltare Salvini, anche un video, che potete vedere qui sotto:

Qui Domodossola (VCO), che spettacolo! State con noi in diretta su Instagram o sulla mia Pagina Facebook pic.twitter.com/XbqD8deYtm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 8, 2019