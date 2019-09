Mario Monti spara contro Matteo Salvini: "A cosa aveva ridotto l'Italia"

Direttamente da Cernobbio, in occasione del forum Ambrosetti, ecco arrivare tutta la spocchia di Mario Monti. Nel mirino del Loden, che dovrebbe accordare la fiducia al governo dell'inciucio di M5s e Pd, ovviamente Matteo Salvini. "L'Italia - ha alzato il ditino Monti nel corso di un suo intervento - è rientrata in Europa. Per un anno intero ne era uscita, fino a diventare il cavallo di Troia di chi si oppone all'Unione europea", ovvero nella ricostruzione dell'ex premier Cina, Russia e gli Stati Uniti di Donald Trump. Dunque Monti la spara grossissima. Dopo aver premesso che "oggi l'Unione europea è circondata da nemici come non mai in passato", si spinge addirittura a "non escludere" la possibilità di "aggressioni fisiche al territorio". Parole che rievocano che aveva detto qualche tempo fa, quando il Loden evocò il rischio di nuove guerre innescate dall'ondata sovranista. Anche se, ammette compiaciuto alla fine, "ora il peggio è passato".