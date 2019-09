Emerge un dettaglio sul neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Un dettaglio che si è lasciata sfuggire Alessandra Mussolini ai microfoni della Zanzara. Su Radio 24, l'ex europarlamentare ha raccontato un aspetto nascosto di Gualtieri: "Io lo conosco molto bene perché ha fatto 1500 viaggi con me che stava in Europa e praticamente lui scrive solamente, non interagisce con la gente. Lui scrive solamente su delle agendine, so che scrive dalla mattina alla sera, è una cosa un po' inquietante…".

Dopo la nomina del neo ministro in squadra nel Conte bis, è emerso un video che ha creato non pochi imbarazzi. Nel filmato si vede Gualtieri suonare, con tanto di chitarra, Bella Ciao. Una canzone che per la Mussolini "fa un po' ca**re". Come lei stessa ammette.