A Matteo Renzi "auguro di avere successo e di raggiungere i risultati che si è proposto, staremo a vedere. Questo governo - ha aggiunto - non è più il governo delle tre sinistre ma delle quattro sinistre". Lo ha detto Silvio Berlusconi, oggi a Strasburgo, a Tgcom24.

Matteo Renzi a Porta a Porta ha annunciato il nome del suo nuovo partito: "Il nome della nostra nuova sfida, che stiamo per lanciare, sarà Italia Viva". Un nome non di certo originale. "Italia viva" era uno slogan già usato da Walter Veltroni per la campagna elettorale del 2008. Il senatore Renzi (ormai ex Pd) ha spiegato che alla Camera e al Senato si costituiranno due nuovi gruppi parlamentari con 25 deputati e 15 senatori.