Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: "Immigrazione? Ve li ciucciuate voi e zitti"

Noi lo avevamo detto a caldissimo. Anzi, lo avevamo detto ancor prima del vertice a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron: in tema di immigrati, l'Italia non avrebbe ottenuto nulla, zero. Previsione confermata dopo il summit di ieri, mercoledì 18 settembre. E sull'incontro, su Twitter, dice la sua Maria Giovanna Maglie, con un cinguettio corrosivo: "Strette di mano e menu bilingue? Tutta scena tra Macron e Giuseppi. Le Monde - cita il quotidiano francese -: resta da chiarire la ripartizione non solo dei richiedenti asilo ma anche dei migranti economici, così come la rotazione dei porti di sbarco. Tradotto: ve li ciucciate voi e zitti", sottolinea la Maglie. Ineccepibile.

Leggi anche: Maria Giovanna Maglie smaschera Nunzia Catalfo

Di seguito, il tweet di Maria Giovanna Maglie: