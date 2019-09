"Li conosci da vicino i due Mattei, tu". Si rivolge così Myrta Merlino, nel corso de L'aria che tira su La7, a Massimo Giletti. E il conduttore de Non è l'Arena risponde con uno scoop relativo alla prima puntata della stagione del suo programma, in onda la prossima domenica, il 22 settembre. "Se li conosco? Uno lo avrò in studio domenica. Quale? Diciamo che uno va da Barbara D'Urso, Matteo Salvini, e l'altro, Matteo Renzi, viene da me. È molto interessante, si assomigliano". Dunque Giletti si spende in una considerazione sul governo: "Come ha detto Vittorio Feltri, l'esecutivo nasce per mettere all'angolo Salvini. Quale migliore occasione per bloccarlo e stenderlo, è ovvio che come disse Montanelli, tappatevi il naso e votate Dc. Pd e M5s devono fare quest'operazione per impedire che anche l'Umbria vada nelle mani della destra, stanno cercando una formula politica", conclude Massimo Giletti.