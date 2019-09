"Il 19 ottobre saremo tutti in piazza San Giovanni" con la Lega, per una manifestazione "contro questo governo". Ma Giorgia Meloni dal palco di Atreju per la chiusura della kermesse romana di Fratelli d'Italia, non si fermerà qui: "Sabato 30 novembre noi faremo un grande evento programmatico che chiameremo Il ritrovo dei patrioti, la casa dei patrioti". Il primo passo di un nuovo centrodestra sovranista, al grido dannunziano "Ardisco non ordisco!" diventato lo slogan finale all'Isola Tiberina, sulle note dell'inno nazionale.





Coraggio di andare controcorrente e parlare chiaro, trasparente. Rifiuto di ogni tradimento, anzi un "patto anti-inciucio" da sottoporre a Salvini, Berlusconi e chiunque voglia allearsi con FdI. Con due punti di partenza: presidenzialismo e riforma elettorale in senso maggioritario. "Con il ritorno proporzionale la sinistra sarà sempre al governo. Vogliamo un sistema elettorale con il premio di maggioranza. Credo che il centrodestra debba fare una proposta comune di riforma della legge elettorale".