Gli italiani non si fidano di Matteo Renzi, i sondaggi che danno Italia Viva a nemmeno il 5 per cento lo dimostrano: "Renzi ha voluto dare, almeno pubblicamente, il messaggio di una scissione non traumatica con il Pd e questo concetto è stato metabolizzato dai suoi elettori. Infatti il 67% pensa che comunque valga la pena allearsi con i democratici, solo il 10% invece sostiene l'alleanza con il M5S mentre si riduce al 5% quelli che ritengono che si possa stringere rapporti con Forza Italia" scrive Antonio Noto sulle colonne del Giorno.

Il Paese non crede molto nelle promesse dell'ex premier forse, come spiega Noto, "è troppo forte il ricordo del suo stai sereno" . "È così che il 60% della popolazione pronostica che Renzi farà cadere il governo, anche se non a breve termine. Il problema reale però che questa nuova organizzazione politica deve risolvere è quello di avere una classe dirigente che possa riscuotere alti apprezzamenti dagli italiani, visto che al momento non è così. Infatti l'ex premier fa registrare un livello di fiducia del 20%, pari a quello di Berlusconi mentre per esempio Conte è al 43%, 23 punti in più. Non va meglio per Maria Elena Boschi il cui livello di fiducia è al 13%. Un po' superiore Giachetti che arriva al 25% mentre Teresa Bellanova, ministra dell'agricoltura, raggiunge il 40%, doppiando Renzi, il suo leader.