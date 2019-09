Otto e Mezzo, Alessandro Giuli parla di Salvini e la diminuzione degli sbarchi, ma la Gruber lo interrompe

Alessandro Giuli - ospite a Otto e Mezzo - parla di immigrazione e sottolinea che l'accordo raggiunto a Malta sui migranti è un pre-accordo: "Salvini ha ridotto gli sbarchi, non si può dire il contrario". Ma Lilli Gruber, come accade spesso a chi la pensa diversamente da lei, interrompe il giornalista: "Sì come fece Minniti".

Leggi anche: Travaglio e la sviolinata a Conte dalla Gruber

Ma Giuli prosegue nel suo discorso: "I numeri del Viminale lo certificano. Per carità, ciò non toglie che il Patto di Malta non sia utile o non sia un passo avanti". Ed ecco che la conduttrice di nuovo infierisce: "Conte ha ottenuto più lui in un mese, che Salvini in 14". Una provocazione a cui il giornalista non risponde.