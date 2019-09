Coffee Break, Antonio Di Pietro contro Giuseppe Conte: "Parla bene di tutto ma... alla fine che dice?"

"Giuseppe Conte parla di tutto molto bene. Ma alla fine, che ha detto?". Alla sua maniera Antonio Di Pietro, ospite a Coffee Break su La7, dice quello che tutti pensano sul premier: "Parla di tutto dicendo niente. Alla fine della fiera, ma che ha detto?". Poco prima, era stato mandato in onda un servizio sul presidente del Consiglio e sul suo intervento all'Onu durante il quale ha lanciato l'allarme per il ghiacciaio del Monte Bianco che rischia di collassare: "Questo deve scuoterci", ha detto Conte. Insomma, anche Di Pietro dice chiaro e tondo che il premier-bis Conte parla parla, ma non dice niente. E la schiera di chi nutre sempre più dubbi sul presidente del Consiglio si allarga di giorno in giorno.