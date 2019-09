Sondaggio di Rado Fonda (Swg): Silvio Berlusconi in caduta libera, è al 5,1% sotto Matteo Renzi al 5,4

Silvio Berlusconi con Forza Italia vale meno di Matteo Renzi con il suo neonato partito Italia Viva. E' quanto emerge da una analisi di Rado Fonda, direttore di Swg. L'ultimo sondaggio dà infatti Italia Viva al 5,4 per cento: "Non è tantissimo, ma neppure poco, è un consenso a caldo in cui è fondamentale il fattore Renzi", spiega in una intervista a ItaliaOggi.

Più di Forza Italia che "si sta dissolvendo". A oggi "avrebbe il 5,1 per cento delle preferenze. In una settimana ha perso un altro 0,8 per cento di voti. Alle Europee era all'8,8. In questa situazione di totale incertezza su cosa farà il Cavaliere, FI è in caduta libera".

La Lega di Matteo Salvini invece "continua a tenere come primo partito al 33,6 per cento, era il 34,3 alle Europee". Bene il Movimento 5 stelle ora al 20 per cento, "in ripresa dopo le elezioni europee, quando aveva avuto il 17,1 per cento dei voti, e in calo di mezzo punto rispetto a una settimana fa. Ha ceduto qualcosa al Pd, ma è sostanzialmente stabile". Giovanni Toti con Cambiamo vale un 2 per cento, continua il sondaggista, mentre Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia è al 6,7 per cento.

A conti fatti, se il centrodestra dovesse presentarsi unito "agguanterebbe il 47 per cento dei consensi, il centrosinistra, compreso Renzi, con M5s balzerebbe al 50". Ma tenendo conto "che c'è un margine di errore del 3 per cento, possiamo dire che tra Cdx e Cds+M5s i giochi sono aperti".