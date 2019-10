Sondaggio, Matteo Renzi ruba voti a Cambiamo: così Giovanni Toti rischia di restare stritolato

Una cosa sembra certa: lo scontro tra i due Mattei, Renzi e Salvini, avrà una pesante conseguenza: chi si colloca al centro dovrà schierarsi a favore dell'uno o dell'altro. Tanto che Forza Italia, che deve decidere se stare a destra con i sovranisti o al centro con i renziani, si sta sgretolando. E chi rischia di rimanere fregato, in primis, è Giovanni Toti.

La discesa in campo di Renzi, ragiona ItaliaOggi, lo mette fuori gioco. Un elettore che abbia simpatie leghiste voterà infatti per l'originale, quindi per il Carroccio, altrimenti voterà il partito renziano. Alcuni sondaggi che davano Cambiamo, il movimento di Toti al 2,3 per cento al momento del lancio, ora lo posizionano sotto l'1 per cento.

Un esempio del disastro è stata l'assemblea degli amministratori a Brescia il 29 settembre dove la raccolta di consenso è stata inferiore alle aspettative. In Lombardia, infatti, un gruppo di consiglieri regionali si era detto pronto a lasciare Forza Italia ma alla fine solo uno di essi ha scelto Toti. Stesso copione in Liguria, regione in cui è governatore. Anche qui poche adesioni: giusto gli assessori regionali Marco Scajola e Ilaria Cavo e comunali Barbara Grosso e Francesco Maresca. In Umbria Toti aveva annunciato una sua lista alle regionali del 27 ottobre adesso si è ritirato. Non solo. Davanti a una possibile alleanza Pd-M5s alle regionali in Liguria Toti non si sente più così sicuro di essere rieletto quindi si concentrerà su questo e abbandonerà le ambizioni nazionali.