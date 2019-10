Sondaggio Index Research per PiazzaPulita, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia mai così in alto: le cifre

È sempre, sempre, sempre tempo di sondaggi. L'ultimo, in ordine di tempo, quello firmato Index Research e proposto da Corrado Formigli nel corso della puntata di PiazzaPulita in onda su La7 giovedì 3 ottobre. Si parte dalla Lega, che lascia sul campo un ulteriore 0,5%, scendendo al 32,5%, confermandosi però prima forza e con grandissimo distacco. Secondo Index Research in seconda piazza c'è il Pd, in calo di 0,2 punti percentuali e al 20,3 per cento. Dunque il M5s, che continua a perdere consenso, lo 0,4% per la precisione, assestandosi al 19,4 per cento.

Ma il dato che più impressiona è quello dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, in crescita di un ulteriore 0,3% e oggi al 7,3 per cento. Dato impressionante se si considera l'ascesa dalle politiche 2018, in cui FdI prese il 4,4%; dunque le Europee di quest'anno, dove la Meloni ha incassato il 6,5 per cento. Una salita, insomma, che non accenna a fermarsi e che ha portato il partito ai massimi storici, ben davanti alla Forza Italia di Silvio Berlusconi, ferma al 6%, esattamente come nella precedente rilevazione. Secondo il sondaggio di PiazzaPulita, inoltre, sale anche Matteo Renzi con Italia Viva, che guadagna 1 punto e si porta a un comunque scarno 4,5 per cento. Per ultima +Europa di Emma Bonino: lascia sul campo lo 0,2% e cala al 2,3 per cento.