Affari Tuoi, ricordate Thanat? Dove è stato beccato: una foto clamorosa

"Che fine ha fatto Thanat?". In tanti in questi mesi si sono chiesti dove fosse finito il personaggio, per lungo tempo ospite fisso di Affari Tuoi. La risposta: in tv. Proprio così. Alcuni utenti di X e telespettatori del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si sono resi conto che il ragazzo è apparso nella serie tv Sandokan. Lui stesso, attraverso un post su Instagram, ha scritto: "Mi sono arruolato nella ciurma di Sandokan" e poi la foto.
"Era davvero lui allora", "Ma certo", "Sì, l'ho riconosciuto subito", sono alcuni commenti dei più attenti. Martedì 16 dicembre si è però concluso sul piccolo schermo il primo ciclo di episodi. La serie televisiva targata Lux Vide e Rai Fiction è stata trasmessa in chiaro da Rai 1 e visibile in streaming su RaiPlay. Lo show, che ha come protagonista la star turca Can Yaman, è stato acclamato dal pubblico tanto che non si esclude una seconda stagione. E chissà che magari, al momento, Thanat non possa fare ritorno ad Affari Tuoi.
D'altronde lo stesso Thanat sul programma di Rai 1 aveva detto: "Da questo momento sono Affari Tuoi. Quante volte ho sentito questa frase lì in studio. È sempre un' esperienza fare il pubblico in questo programma. Come non ricordare le coreografie che ci fa fare Veronica durante gli stacchetti musicali, ma soprattutto quanto mi diverto nel momento in cui bisogna mimare gli zero. Poi tutti quelli che incontro mi fanno la stessa domanda: com'è Stefano De Martino? Io do a loro tutti la stessa risposta cioè che è molto simpatico".
Avete visto Thanat? #sandokan pic.twitter.com/kODVkE1CHh— Umberto Capuano (@UnForestiero_) December 16, 2025