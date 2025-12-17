Sondaggio Noto, giustizia: verso il referendum, sinistra e toghe ko?

Dai numeri diffusi nel programma condotto da Bruno Vespa e in onda su Rai 1 emerge che voterebbe sì il 90 per cento degli elettori di Fratelli d'Italia, l'88 di quelli della Lega e il 72 di quelli di Forza Italia. Voterebbe per abrogarla, invece, l'83 per cento degli elettori del Pd, il 58 di quelli del M5S e il 98 di quelli di AVS. Alla domanda, poi, se siano favorevoli all'introduzione del sorteggio dei membri dei 'nuovi' due Csm (uno per i pm e uno per i giudicanti) ha risposto sì il 49 degli intervistati, contrari il 29, non sa il 22. Per quanto riguarda, infine, l'introduzione dell'Alta Corte disciplinare composta anch'essa da magistrati sorteggiati, il 50 si è detto favorevole, contrario il 29 mentre il 21 non sa. Insomma, i sì vincono in ogni caso in quella che si prefigura una maggioranza schiacciante.

Anche sul fronte delle intenzioni di voto, il governo Meloni può dirsi soddisfatto. Fratelli d'Italia è stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 2 dicembre e si attesta al 30 per cento. Stabile anche il Pd al 22, mentre il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,5 ed è all'11 per cento. Stabili anche Forza Italia al 9 e Lega all'8,5. Alleanza Verdi e Sinistra è al 5,5 e registra un -0,5 per cento. Ancora, Azione resta al 4 per cento mentre Italia Viva-casa riformista, al 3,5, cresce di mezzo punto (+0,5%). Infine stabili Noi Moderati all'1,5, come +Europa e Udc, rispettivamente all'1 per cento e allo 0,5. In generale, il centrodestra, comprensivo dell'Udc, resta al 50 per cento mentre il campo largo è al 43 (+0,5).