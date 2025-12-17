Sondaggio Noto, giustizia: verso il referendum, sinistra e toghe ko?

Buone notizie per il governo. Il sondaggio realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta vede la vittoria del "sì". Il quesito? Il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. Il 53 per cento degli italiani, infatti, dichiara che andrà a votare. In particolare, se si dovesse votare oggi, il 56 per cento degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 37 voterebbe no, quindi per l'abrogazione.
Dai numeri diffusi nel programma condotto da Bruno Vespa e in onda su Rai 1 emerge che voterebbe sì il 90 per cento degli elettori di Fratelli d'Italia, l'88 di quelli della Lega e il 72 di quelli di Forza Italia. Voterebbe per abrogarla, invece, l'83 per cento degli elettori del Pd, il 58 di quelli del M5S e il 98 di quelli di AVS. Alla domanda, poi, se siano favorevoli all'introduzione del sorteggio dei membri dei 'nuovi' due Csm (uno per i pm e uno per i giudicanti) ha risposto sì il 49 degli intervistati, contrari il 29, non sa il 22. Per quanto riguarda, infine, l'introduzione dell'Alta Corte disciplinare composta anch'essa da magistrati sorteggiati, il 50 si è detto favorevole, contrario il 29 mentre il 21 non sa. Insomma, i sì vincono in ogni caso in quella che si prefigura una maggioranza schiacciante.
Anche sul fronte delle intenzioni di voto, il governo Meloni può dirsi soddisfatto. Fratelli d'Italia è stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 2 dicembre e si attesta al 30 per cento. Stabile anche il Pd al 22, mentre il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,5 ed è all'11 per cento. Stabili anche Forza Italia al 9 e Lega all'8,5. Alleanza Verdi e Sinistra è al 5,5 e registra un -0,5 per cento. Ancora, Azione resta al 4 per cento mentre Italia Viva-casa riformista, al 3,5, cresce di mezzo punto (+0,5%). Infine stabili Noi Moderati all'1,5, come +Europa e Udc, rispettivamente all'1 per cento e allo 0,5. In generale, il centrodestra, comprensivo dell'Udc, resta al 50 per cento mentre il campo largo è al 43 (+0,5).