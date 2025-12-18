Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Alcaraz stroncato da Rusedski: "Serve più intelligenza". E Sinner gode...

di
Libero logo
giovedì 18 dicembre 2025
Alcaraz stroncato da Rusedski: "Serve più intelligenza". E Sinner gode...

1' di lettura

Tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, oltre a esserci più di 500 punti in classifica, c'è anche una sana rivalità. I due tennisti si stanno spartendo i trofei più importanti del circuito. E, spesso, si ritrovano a gareggiare in finale per la gioia di tutti gli appassionati di questo sport.

Ma c'è una cosa che lo spagnolo deve assolutamente imparare dall'altoatesino. L'azzurro infatti è in grado di prendersi dei momenti di pausa. Come nel caso della Coppa Davis, nonostante tutte le polemiche in patria. Alcaraz, invece, aveva deciso di disputare il torneo, salvo poi dare forfait dopo un infortunio. Ma poi si è fatto vedere in un'altra esibizione, prima d lasciarsi andare alle meritate vacanze.

Sinner, cosa sa Sonego: "Chi può insidiare Jannik"

Dopo il trionfo in Coppa Davis, Lorenzo Sonego è volato alla Rafa Nadal Academy di Maiorca per preparare al megli...

Questa la vera differenza tra i due che l'ex tennista britannico Greg Rusedski ha ben evidenziato: "Sinner ha giocato l’esibizione in Arabia Saudita, che giocherebbero tutti, e l’ha anche vinta di nuovo - ha spiegato al podcast Off Court with Greg -. Non ha fatto nient’altro durante la pausa stagionale e ha rinunciato alla Coppa Davis. Al contrario, Alcaraz ha giocato a Tokyo e si è infortunato. Si è fatto male alle ATP Finals. Non ha giocato la Coppa Davis e poi è andato a un’esibizione. È giovane e può recuperare, ma penso che debba essere un po’ più intelligente nella gestione del suo calendario".

Sinner e Alcaraz, verdetto già scritto: cosa filtra dai scommettitori

Il 2026 si apre con ambizioni ancora più grandi per il tennis italiano. Jannik Sinner, nonostante un 2025 straord...
tag
jannik sinner
carlos alcaraz

Da non credere Jannik Sinner, clamorosa gaffe a Caduta Libera: come lo chiama il concorrente

Sindacalisti allo sbando Paolo Bertolucci, lezione a Landini: "Ma si faccia i fatti suoi!"

Strade che si dividono Carlos Alcaraz, clamorosa rottura: "Molto difficile, ma...". Da chi si separa

ti potrebbero interessare

Paolo Bertolucci, lezione a Landini: "Ma si faccia i fatti suoi!"

Paolo Bertolucci, lezione a Landini: "Ma si faccia i fatti suoi!"

Redazione
Fiorentina, inferno in spogliatoio: "Mani addosso, bottigliate, sedie volanti"

Fiorentina, inferno in spogliatoio: "Mani addosso, bottigliate, sedie volanti"

Redazione
Carlos Alcaraz, clamorosa rottura: "Molto difficile, ma...". Da chi si separa

Carlos Alcaraz, clamorosa rottura: "Molto difficile, ma...". Da chi si separa

Redazione
Kylian Mbappè, colpo clamoroso: ecco come incassa 61 milioni

Kylian Mbappè, colpo clamoroso: ecco come incassa 61 milioni

Claudio Savelli