Alcaraz stroncato da Rusedski: "Serve più intelligenza". E Sinner gode...

Questa la vera differenza tra i due che l'ex tennista britannico Greg Rusedski ha ben evidenziato: "Sinner ha giocato l’esibizione in Arabia Saudita, che giocherebbero tutti, e l’ha anche vinta di nuovo - ha spiegato al podcast Off Court with Greg -. Non ha fatto nient’altro durante la pausa stagionale e ha rinunciato alla Coppa Davis. Al contrario, Alcaraz ha giocato a Tokyo e si è infortunato. Si è fatto male alle ATP Finals. Non ha giocato la Coppa Davis e poi è andato a un’esibizione. È giovane e può recuperare, ma penso che debba essere un po’ più intelligente nella gestione del suo calendario".