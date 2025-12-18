Alcaraz stroncato da Rusedski: "Serve più intelligenza". E Sinner gode...

Tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, oltre a esserci più di 500 punti in classifica, c'è anche una sana rivalità. I due tennisti si stanno spartendo i trofei più importanti del circuito. E, spesso, si ritrovano a gareggiare in finale per la gioia di tutti gli appassionati di questo sport.
Ma c'è una cosa che lo spagnolo deve assolutamente imparare dall'altoatesino. L'azzurro infatti è in grado di prendersi dei momenti di pausa. Come nel caso della Coppa Davis, nonostante tutte le polemiche in patria. Alcaraz, invece, aveva deciso di disputare il torneo, salvo poi dare forfait dopo un infortunio. Ma poi si è fatto vedere in un'altra esibizione, prima d lasciarsi andare alle meritate vacanze.
Questa la vera differenza tra i due che l'ex tennista britannico Greg Rusedski ha ben evidenziato: "Sinner ha giocato l’esibizione in Arabia Saudita, che giocherebbero tutti, e l’ha anche vinta di nuovo - ha spiegato al podcast Off Court with Greg -. Non ha fatto nient’altro durante la pausa stagionale e ha rinunciato alla Coppa Davis. Al contrario, Alcaraz ha giocato a Tokyo e si è infortunato. Si è fatto male alle ATP Finals. Non ha giocato la Coppa Davis e poi è andato a un’esibizione. È giovane e può recuperare, ma penso che debba essere un po’ più intelligente nella gestione del suo calendario".