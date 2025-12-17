Fiorentina, inferno in spogliatoio: "Mani addosso, bottigliate, sedie volanti"

La Fiorentina sta attraversando uno dei momenti più difficili della storia recente della Viola. I risultati non arrivano, Moise Kean - il centravanti della Nazionale che dovrà affrontare gli spareggi per i Mondiali - non segna più e i sei punti in classifica fanno pensare il peggio. Il primo allenatore, Stefano Pioli, è stato esonerato per gli scarsi risultati ottenuti. Vanoli, forse, ha fatto anche peggio. I tifosi contestano il presidente Commisso e la società, ma non smettono di sostenere la loro squadra del cuore.

Lo spogliatoio, però, è completamente sfasciato. Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, ha raccontato a Toscana Tv un episodio che spiega tanto del periodo no della Viola. Si giocava Sassuolo-Fiorentina al Mapei Stadium. E gli emiliani vinsero 3 a 1. Al rientro negli spogliatoi, il caos: "Ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. Mi dicono che il Sassuolo abbia chiesto i danni perché hanno spaccato lo spogliatoio. Me lo hanno detto persone che sono sempre ben informate".