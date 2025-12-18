Il Natale di Mia fa volare Tv8: come tirano le "feste"...

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Il Natale di Mia / TV8)

Secondo i centri media la programmazione di evergreen natalizi ha subito un incremento complessivo del 25% rispetto al 2024. Già a ottobre infatti Rai Premium è partita con film come Il mio inatteso principe di Natale o Un Natale senza tempo, ai primi di novembre La5 di Mediaset ha proposto Una tata magica, anche Canale 5 di notte il 9 dicembre ha trasmesso Una storia di Natale 2 mentre addirittura il 12 ottobre Rai Movie mandava in onda Botte di Natale, l’ultimo film della coppia Bud Spencer-Terence Hill.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:45440993]]

Tutti film che hanno portato a casa medie di circa 200mila spettatori con picchi di share del 4% per quello che è un ascolto trasversale che interessa i canali generalisti. Tra questi domina TV8 che dal 3 novembre al pomeriggio segna audience da favola col ciclo Appuntamento con l’amore Christmas: anche lunedì quasi 500mila spettatori e 5.1% di share con Il Natale di Mia, storia di una giovane di umili origini che s’innamora di un ragazzo altolocato e, nonostante la differenza di classe, l’amore trionfa con un bacio finale sotto il vischio.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:45420281]]