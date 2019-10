Non vuole svuotare il M5s, ma Silvio Berlusconi. Secondo Augusto Minzolini, Matteo Renzi avrebbe ammesso con i fedelissimi di Italia Viva che la "campagna acquisti" tra i grillini andrà in stand-by, almeno fino all'approvazione della legge di bilancio. Diverso è, invece, l'orientamento sul fronte dell'area moderata, spiega il retroscenista sul Giornale. "La cosa più interessante, più strategica - ha spiegato l'ex premier ai suoi - sarebbe se venissero un po' di forzisti. Così davvero eviterei l'immagine di una forza scissionista per trasformarla in un soggetto politico dell'area centrale".











Non per nulla, sottolinea Minzolini, i contatti con esponenti di Forza Italia si stanno intensificando, nel tentativo di offrire una sponda agli scontenti. "Anche perché sul modello di Macron in Francia e Ciudadanos in Spagna, Renzi ha interesse a dialogare con l'area moderata del centro-destra, nel tentativo di emarginare il polo sovranista".