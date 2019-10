Prima picconata al governo da Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha predisposto la mozione di sfiducia in Senato contro Lorenzo Fioramonti, il ministro dell'Istruzione grillino al centro di mille polemiche per le sue iniziative recenti (dalla tassa sulle merendine alle giustificazioni per gli studenti in piazza per Greta in giù) e le sue dichiarazioni passate (insulti a Berlusconi, Santanchè, Brunetta, forze dell'ordine). FdI ha invitato tutto il centrodestra a sostenere in Aula la sfiducia, nella speranza che anche qualcuno a sinistra (tra Pd e renziani) colga la palla al balzo per silurare un ministro diventato imbarazzante e impresentabile nel giro di un solo mese.





"Le sue gravissime dichiarazioni contro le Forze dell'Ordine e gli insulti sessisti alla nostra collega Santanchè sono incompatibili con l'importante ruolo che ricopre", ha spiegato Luca Ciriani, capogruppo di FdI a Palazzo Madama. "Dal premier Conte è giunto soltanto un imbarazzante silenzio, oltremodo grave vista la volgarità delle affermazioni rilasciate dallo stesso ministro. Per tale ragione abbiamo preparato la mozione di sfiducia personale al ministro e ci rivolgiamo alle altre forze di opposizione del centrodestra affinché sostengano la nostra iniziativa".