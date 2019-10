Ormai lo hanno capito tutto: Giuseppe Conte e Matteo Renzi faranno saltare in aria il governo. Il botta e risposta violentissimo tra premier e leader di Italia Viva, con frasi piccatissime dell'avvocato da Assisi (e riferimento allo "stipendio consistente" dell'ex segretario del Pd) ha sbattuto in prima pagina quello che a Palazzo già tutti sapevano da un pezzo, ben prima della scissione dem. Nello scenario liquido creatosi con la crisi di Ferragosto e il ribaltone, saranno loro due i rivali in gara per accaparrarsi la fetta di elettorato moderato che gravita nella galassia del centrosinistra allargato, un bacino elettorale che va da M5s a LeU e verdi. Un generico anti-salvinismo, declinato in vario modo, che permette a Renzi e Conte di guardare anche agli elettori forzisti più distanti da Lega e sovranismo.





Non a caso, secondo un retroscena del Messaggero, per commentare in privato le uscite critiche di Renzi, Conte ha fatto riferimento proprio al Capitano: "Sono preoccupato, Renzi con le sue sortite è in una ricerca ossessiva di visibilità. Fa i giochi sporchi alla Salvini. E ciò è allarmante sia nel metodo che nel merito: lancia giudizi contro la manovra, si intesta strumentalmente il no all'aumento dell'Iva e finisce per mettere davvero in difficoltà il governo. Qui è a rischio, non lo nascondo, la tenuta dell'esecutivo. Ma non gli permetterò di destabilizzarlo".