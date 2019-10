Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: "Uno che ha cambiato la casacca al volo non vuole andare al voto"

"Da un'intervista di Giuseppi al Corriere: "Cosa significa andare a votare?" Certo, uno che sta facendo il premier per la seconda volta, senza mai aver preso un voto, cambiando casacca al volo, di elezioni non ne vuole sapere niente. Ma gli italiani?". Maria Giovanna Maglie smaschera così le intenzioni del premier che, passato da un estremo di governo a un altro, non ha alcuna intenzione di tornare alle urne come invece chiesto da Matteo Salvini. Il motivo sembra esplicito: i giallo-rossi non naufragano in un mare di consensi e dare il via libera agli italiani potrebbe essere fatale non solo per i Cinque Stelle.