Sondaggio Index sul duello Salvini-Renzi a Porta a Porta: "Il vincitore è il leader leghista"

Il duello tra i due Mattei (Salvini e Renzi) non ha fatto emergere alcun vincitore, almeno in apparenza. Per gli italiani infatti ad avere la vittoria in pugno è stato il leader leghista anche se con un numero che poco distanzia il nemico politico. "Un 38 per cento contro un 37,6 per cento". Sono questi i numeri emersi dal sondaggio di Index Research per la trasmissione Piazzapulita di Corrado Formigli.

Dati che darebbero ragione al conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa: "Alla fine c'è sempre uno che perde. Ma in questo caso... parlavano a due pubblici diversi. Renzi voleva toccare l'uomo nero per conquistare consensi a sinistra e nell'area moderata che non ama il leader della Lega - sostiene -. Salvini se ne buggerava, parlava al suo pubblico rafforzando i suoi contenuti: flat tax, pensioni, immigrazione".