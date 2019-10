Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, si è scatenato contro il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il governo giallo-rosso. "Perché la chiamo Leopoldina?", dice rispondendo a una domanda del conduttore, "perché ieri dai Tg sembrava che alla Leopolda ci fossero 200mila persone e in piazza San Giovanni a Roma ce ne fossero mille. Peccato che fosse il contrario...". Ma il leader della Lega ne ha anche per il suo ex alleato di governo Luigi Di Maio: "Direi che ha un tocco renziano, continua a insultare Giuseppe Conte e però gli dice 'Stai sereno'". Insomma, "come Renzi, e poi... Traaac".