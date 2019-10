Catello Vitiello, l'ex grillino passa a Italia Viva di Matteo Renzi

Catello Vitiello passa tra le fila di Matteo Renzi. Il deputato in realtà è un ex grillino, cacciato direttamente da Luigi Di Maio dopo la scoperta dell'iscrizione "in sonno" alla loggia massonica napoletana conosciuta come "La Sfinge" e aderente al Grande Oriente d'Italia.

"Con lettera pervenuta in data 17 ottobre 2019 - si legge nel resoconto della seduta con a capo l'esponente FdI, Fabio Rampelli - il deputato Catello Vitiello ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Italia Viva. La presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta''.