Michele Emiliano a L'aria che tira inchioda Matteo Renzi: "Chi crede di essere", l'avviso a Giuseppe Conte

"Matteo Renzi è napoleonico". Michele Emiliano descrive ancora una volta così l'ex premier. "Il leader di Italia Viva ha questi colpi tattici, che è vero non portano da nessuna parte, però è comunque una tattica" rivela ai microfoni dell'Aria Che Tira. Per il governatore della regione Puglia Renzi "è il migliore nei tatticismi". "Ha cambiato tutte le carte in tavola a Zingaretti e sta facendo paura a Conte".

E ancora: "Dice le stesse cose di Salvini, che il Pd è un partito di tasse. Conte ha dunque un'unica soluzione, quella di tirare dritto e governare in simpatia ed empatia con gli italiani. Deve solo fare il populista saggio. Se entra nel poletichese e nel poleticato è la fine".