Laura Ravetto svela il piano di Luciana Lamorgese: "Ecco come vuole ridurre l'hotspot di Lampedusa"

Luciana Lamorgese risponde all'interrogazione di Laura Ravetto sui migranti con una soluzione assai discutibile. Durante la question time alla Camera il neo ministro dell'Interno ha annunciato un aumento di 132 posti (rispetto agli attuali 96) all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Non solo, la Lamorgese ha promesso anche un'area per i minori non accompagnati. Al termine degli interventi di ripristino delle aree ore chiuse, il centro avrà dunque 439 posti totali, con un'area dedicata alle famiglie.

Ma la deputata di Forza Italia non ha preso bene la replica: "È davvero inammissibile che il governo tenti di risolvere l'emergenza immigrazione nel nostro Paese aumentando in modo inaccettabile i posti letto negli hotspot. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo ad un mio question time oggi in Aula, in merito all'inaccettabile situazione dell'hotspot di Lampedusa che la scorsa settimana contava la presenza di 320 immigrati a fronte dei 96 posti disponibili, ha sostenuto che la soluzione è costruire 139 nuovi posti letto" ha spiegato la Ravetto. E ancora: "Ho replicato al ministro che gli hotspot dovrebbero essere strutture per smistare chi arriva nel nostro Paese ed in cui i migranti si trattengono per pochissimo tempo, e non possono essere trasformati in centri di accoglienza".