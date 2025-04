Ravetto ferma Parenzo: "Come oche... Così no"

"Alla faccia dell' Unione europea unita, ognuno è andato per conto suo - sottolinea l'esponente della Lega -. Date una visione molto romantica di questa Europa che unita non è stata per niente. Sembra quasi che i dazi ci siano per colpa del governo italiano. Scusate, Trump i dazi li aveva annunciati e noi non possiamo far niente per impedirlo. Non è che sbraitando come oche starnazzanti o cominciando ad avere reazioni scomposte noi possiamo limitarli". "Però da qui a dire 'viva i dazi', secondo me...", la interrompe Parenzo.

"No scusate, David non l'ha sentito dire da me", protesta la Ravetto. "Da Salvini! Come no? Da Salvini", si infervora il conduttore. "Ha detto che sono una opportunità", quasi se la ride Antonio Caprarica, in collegamento. "Non possiamo dire falsità, guardi questo tweet di Borghi di questa mattina", prosegue Parenzo.

"No però non può far così - protesta la leghista -, mi deve far finire un concetto e poi commentiamo Borghi, con tutto il rispetto. Che cosa dice la Lega: chiaro che si deve reagire ma c'è modo e modo. Bisogna comprendere il messaggio dei dazi di Trump, che si fa finta di non capire. Trump dice: 'Io ve li sto mettendo perché voi con noi mettete delle barriere occulte. Se non le togliete, io ve le tengo'". "Voi mi fate l'esegesi del pensiero di Trump ma io me ne frego!", ribatte Parenzo: "Ed è grave che lei se ne freghi! Deve capire come reagire: se vuoi che levi i dazi devi levare la burocrazia e le barriere che impediscono agli imprenditori europei e americani di collaborare - insiste la Ravetto -. Se invece l'Europa risponde con i contro-dazi dicendo follie tipo tassare acciaio e hightech allora inizia la guerra commerciale. I contro-dazi sarebbero una follia, un suicidio. Bisogna cercare altre vie".