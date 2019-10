Annalisa Chirico a Stasera Italia fa godere Salvini: "Il grande inganno del governo M5s-Pd"

Il grande inganno del governo giallorosso, spiegato da Annalisa Chirico, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma in onda su Rete 4. Dopo le regionali in Umbria, il mirino della firma de Il Foglio si sposta sui giallorossi: "La verità è che gli italiani stanno ascoltando un dibattito surreale fondato sull'inganno, l'inganno di questo governo che è nato soltanto per evitare il voto - premette la Chirico -. Un governo che è nato dopo che per un anno e mezzo Pd e M5s hanno perso tutte le elezioni regionali ed europee e stanno continuando a perderle e rischiano di farlo anche nei prossimi mesi". Secondo la giornalista, "in politica come nella vita la verità paga, quando si sta insieme solo per evitare il voto cosa succede? Succede che si litiga ogni giorno, noi assistiamo ormai a una lotta quotidiana tra le forze di governo", conclude Annalisa Chirico. Già, tra risse e sconfitte alle urne, a poche settimane dalla sua nascita, non si capisce come questo governicchio possa andare avanti...

Di seguito, l'intervento di Annalisa Chirico a Stasera Italia: