Manuela Sangiorgi, l'ex sindaca di Imola si dimette: fango da M5s e Massimo Bugani: "Obbedivi alla Lega"

Massimo Bugani e Manuela Sangiorgi, sindaco pentastellato di Imola, erano molto vicini. Ma adesso che la grillina ha annunciato di lasciare il Movimento 5 stelle e le dimissioni da prima cittadina della città dell'Emilia Romagna che si sta preparando alle elezioni regionali, Bugani la attacca: "Io ti avrei scaricata", scrive sul suo profilo Facebook, come riporta il Fatto quotidiano, "Eri commissariata dalla Lega e ti sei isolata da tutti".

La decisione della Sangiorgi era stata maturata durante settimane di tensioni e attacchi dai suoi colleghi di partito sul territorio. "C'è stato un muro e in buona parte ha contribuito Bugani", ha detto, "dovevo fare il burattino, per 15 mesi sono stata una sindaca commissariata".

Ma Bugani, che è uno dei responsabili dell'associazione Rousseau e consigliere comunale di Bologna ribatte: "E' vero, veri commissariata ma non da me che ti ho solo chiesto di rimuovere un assessore condannato in terzo grado bensì dalla Lega. Sa ttta Imola che ogni tua scelta passava dal consigliere leghista Carapia".