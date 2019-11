Rino Formica non dà scampo a Pd e 5 Stelle: "Alleanza destinata a durare poco, dopo il Conte bis elezioni"

Le conseguenze del voto in Umbria sono destinate ad affossare i Cinque Stelle. No, a dirlo non è Matteo Salvini, ma Rino Formica, ex ministro socialista nonché attento osservatore delle vicende politiche. "Il Movimento 5 stelle è nato morto, perché è nato senza pensiero politico, anche se apparentemente, con le elezioni del marzo 2018, ha avuto una ventata favorevole. Quel risultato faceva leva sugli istinti anti-sistema che attraversavano il paese" spiega a Italia Oggi.

Eppure le Regionali non hanno decretato la sconfitta solo dei pentastellati, d'altronde certe cose si fanno in due e il Partito Democratico non è da meno: "Il Pd si è trovato ad aver accettato dal 1994 in poi di nascondere il proprio pensiero, di non aggiornarlo; e non poteva non seguire la sorte delle forze che vedevano esaurirsi il proprio pensiero politico". I dem per l'ex ministro prendono "motivazioni esistenziali della destra reazionaria". Il loro errore, a ridosso di quanto accaduto alla Ocean Viking, è proprio questo: "Pochissimo tempo fa era impensabile che una Ong venisse tenuta 10 giorni in mare in attesa che ci fossero le elezioni in Umbria per poi farla attraccare a Pozzallo. È una cosa che non avrebbe fatto nessuna sinistra". Insomma, Mattarella non ha altra scelta che le elezioni: "Le urne sono inevitabili in caso di crisi del Conte-2, che può ancora galleggiare qualche mese al massimo".