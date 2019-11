Otto e mezzo, il retroscena di Annalisa Cuzzocrea: "Molti mettono in discussione la leadership di Di Maio"

Annalisa Cuzzocrea, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, svela un retroscena tragico su Luigi Di Maio: "Molti nel Movimento 5 stelle mettono in discussione la sua leadership". La prima, ricorda la giornalista, è sta "Barbara Lezzi sull'Ilva prendendo gli applausi in aula. In questo momento sono quasi tutti contro Luigi Di Maio". Anche sulle elezioni in regionali in Emilia Romagna, i Cinque stelle non sono convinti di non correre, conclude Annalisa Cuzzocrea.

Poi sempre sull'Ilva, la giornalista sostiene che "l'obiettivo di Matteo Renzi è ottenere visibilità e presentarsi come alfiere del lavoro. Se vuole ottenere questo obiettivo l'emendamento presentato oggi non è la strada giusta".