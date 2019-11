Bruno Vespa a DiMartedì, il ritorno del Capitano Matteo Salvini: "Microtasse peso per gli italiani"

Bastano poche parole a Bruno Vespa per tratteggiare con assoluta efficacia il quadro politico. Siamo negli studi di DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, dove il conduttore di Porta a Porta punta il dito su una questione che aveva già sollevato nei giorni scorsi, ossia il maggior carico fiscale che porta in dote la legge di bilancio del governo giallorosso: "La gente è molto colpita dalle microtasse - premette Vespa -, più di quanto non lo sia veramente". Insomma, una pioggia di piccoli balzelli che magari non ha un impatto così elevato e che, però, pesa eccome a livello psicologico, soprattutto se il governo assicurava che di ulteriori tasse non ne avrebbe volute mettere. "Salvini - riprende il giornalista - ha perso consenso, poi con il ritorno del Capitano è tornato a salire e questa manovra lo sta favorendo", ha concluso Bruno Vespa.