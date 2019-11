Alessandra Ghisleri a Tagadà su Venezia: "Le responsabilità della politica"

Il vero problema dell'emergenza a Venezia, secondo Alessandra Ghisleri. La sondaggista di Euromedia Research dice la sua a Tagadà su La7. Si parte parlano della Lega di Matteo Salvini e di quella del Veneto. "La Lega di Salvini e la Lega del Veneto sono due cose differenti, hanno radici diverse - premette la Ghisleri -. La Lega del Veneto incarna in Luca Zaia l'operosità e quello che era lo spirito iniziale della Lega. Quella di Salvini ha finalità simili, ma differenti. Le differenze si vedono quando ci sono le campagne elettorali". Dunque, la Ghisleri rimarca: "La cosa pericolosa è che in seguito alle emergenze seguono gli slogan, in seguito agli slogan si cerca di catturare l'attenzione dell'elettore e in seguito a questo non si fa una programmazione stabile", conclude.

Di seguito, l'intervento di Alessandra Ghisleri a Tagadà: