Movimento 5 stelle, ecco la domanda su Rousseau per far saltare le candidature in Emilia e Calabria

È in corso dalle 12, e si protrarrà fino alle 20, la consultazione sulla piattaforma Rousseau degli iscritti Movimento 5 stelle, i quali decideranno se il Movimento correrà o meno alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. È stato reso pubblico il quesito, finora un'incognita. "Il Movimento 5 stelle deve osservare una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria?". Tuttavia permangono alcune perplessità sulle modalità di voto.

Gli esponenti locali calabresi ed emiliano-romagnoli alzano la polemica contro i vertici, proprio alla vigilia del voto online che coinvolgerà 117mila, iscritti da almeno 6 mesi e quindi aventi diritto al voto. Molti non sono convinti dal fatto che chiunque (proveniente da qualsiasi Regione) potrà decidere le sorti del Movimento nelle due Regioni interessate; alcuni contestano l'assenza di differenziazione tra la competizione elettorale in Emilia-Romagna e quella in Calabria, inserite in un unico quesito sotto la locuzione "pausa elettorale".