Dal Veneto alla Campania, Silvio Berlusconi ha un grosso problema. Lo scontento tra i forzisti aumenta a livello esponenziale e il Cavaliere rischia che la questione gli scoppi tra le mani. In Veneto si è infatti dimesso lo storico coordinatore regionale, sindaco di Garda e deputato, Davide Bendinelli, che traslocherà a Italia Viva di Matteo Renzi, riporta ItaliaOggi. "Non mi ritrovo più nelle scelte politiche del partito, che si è appiattito su Lega e Fratelli d'Italia venendo meno alle posizioni che ci hanno resi forti in passato. Provo l'amarezza di chi si sente tradito. Mi sono impegnato con Forza Italia dal 1994 perché aveva come primo obiettivo la difesa di valori come la libertà, la democrazia, il garantismo e la ferma collocazione europeista. Ora non è più così". Prima di lui due consiglieri azzurri regionali, Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan, erano passati a Fratelli d'Italia.

Insomma, Forza Italia in Veneto è alle corde. Nel 2001 era al 33 per cento, alle ultime europee si è fermato al 6 e in Consiglio regionale ha solo due consiglieri. E non va meglio in Campania. Il prossimo sabato si terrà infatti la manifestazione del partito per lanciare il candidato del centrodestra Stefano Caldoro ma ci sarà un'assenza pesantissima, quella di Mara Carfagna, molto influente qui, visto che è nata a Salerno, e che si era detta pronta a sfidare Vincenzo De Luca. Il Cav le ha preferito Caldoro, provocando così uno tsunami tra i forzisti locali.

"Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, si occupa del partito a mezzo stampa. Si rallegrano i consiglieri comunali di questa terra, i sindaci e i parlamentari che mai hanno avuto il privilegio di incontrarlo", sbotta Paolo Russo. "Avrei apprezzato di più la sua azione se avesse provato di persona ad informarsi per conoscere le vicende campane, quelle che lui definisce beghe e che invece sono le ragioni della crisi di Forza Italia".