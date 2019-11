Davide Casaleggio gelato dal voto su Rousseau: quel sondaggio interno sul crollo del Movimento

Il Movimento 5 Stelle non crolla solo nei sondaggi. Quello che è emerso dalla votazione sulla piattaforma Rousseau è una vera e propria disfatta. Lo stesso Davide Casaleggio, ideatore di quest'ultima, ha tratto tragiche conclusioni: a votare sulla "pausa elettorale" dei pentastellati in concomitanza con le regionali in Emilia-Romagna e in Calabria è stato poco più di un quinto del totale, meno di metà rispetto al quesito sulla nascita dell'asse giallorosso.

Una vera e propria delusione - ribadisce il Corriere - se si considera la delicatezza e l'importanza del voto per le sorti dei Cinque Stelle. Delusione che ha colpito anche Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento ha preferito chiudersi nel suo silenzio e tentare di paventare le paure più recondite: la fine di quell'alleanza Pd-M5s che tanto ha sostenuto assieme a Matteo Renzi.