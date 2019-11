Sondaggio Termometro Politico, per il 72,2 per cento i Cinque Stelle non sono in grado di governare

Il Movimento 5 Stelle si può ritenere un partito di governo o solo una forza di opposizione? Il sondaggio di Termometro Politico per Coffee Break parla chiaro: "Più del 72 per cento ritiene non sia in grado di governare". Nello specifico è il 72,2 la percentuale di chi crede che i pentastellati abbiano più che qualche difficoltà nel guidare il Paese. Positivo solo il 10 per cento. Una cifra irrisoria anche la fetta di coloro che ritengono possa formare alleanze. Questi sono solo il 15,2 per cento.

Non è un caso che i dati forniti arrivino a ridosso del caos Ilva. Situazione nella quale il Movimento si è dimostrato incapace di gestire la situazione, prima con Luigi Di Maio al Ministero dello Sviluppo, poi con Stefano Patuanelli suo successore. Ma questa è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso visto e considerato che anche sulla Tav il grillino Danilo Toninelli non è passato di certo inosservato. Non tanto per il suo operato quanto più per le sue gaffe.