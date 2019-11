Giorgia Meloni ha il coraggio di affermare con forza quello che probabilmente tutti pensano e nessuno dice sul movimento di protesta "apolitico" delle Sardine. La presidente di Fratelli d'Italia, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, riporta le parole del leader delle Sardine Mattia Santori che in una trasmissione tv ha dichiarato: "Io ritengo assurdo che si continui a parlare di Bibbiano". Quindi, commenta la Meloni senza mezzi termini: "E questo sarebbe un movimento apolitico? La triste realtà è che le sardine sono semplicemente la sinistra del Pd che scende in piazza senza bandiere". Quindi l'affondo, "perché probabilmente se ne vergognano".

Leader delle #Sardine: “Io ritengo assurdo che si continui a parlare di #Bibbiano”.

E questo sarebbe un movimento apolitico? La triste realtà è che le sardine sono semplicemente la sinistra del Pd che scende in piazza senza bandiere... perché probabilmente se ne vergognano. pic.twitter.com/8o0a66xTCL — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) November 24, 2019