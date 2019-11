Luigi Di Maio, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, attacca Matteo Salvini in merito al crollo del viadotto sull'A6, vicino a Savona dove per fortuna non ci sono state vittime come invece accadde per il Ponte Morandi: "Stiamo lavorando da mesi su quei contratti che sono stati fatti con il preciso obiettivo di dare allo Stato tutti gli oneri e tutti i vantaggi ai concessionari. Dobbiamo riuscire a togliere quelle concessioni". E accusa: "Quando stavo al governo con la Lega, la Lega proteggeva il gruppo Benetton, adesso con le carte che sono venute fuori ci vuole coraggio per dire lasciamo le concessioni a quel gruppo".