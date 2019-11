Flavio Briatore, la "proposta indecente" a Salvini e Renzi: "Al governo insieme"

Non ha mai nascosto la sua passione per quelli che definisce "i due Mattei", ovvero Matteo Renzi e Matteo Salvini. Si parla di Flavio Briatore, il quale intervistato da La Stampa torna a ribadire la sua stima politica per entrambi, lanciandosi in una "proposta indecente", ovvero quella di unirsi per un governo che, ad oggi, appare operazione assai improbabile. Ma tant'è, mister Billionaire, dalle colonne del quotidiano torinese, spiega che i due Matteo "sono persone che meritano grande stima. Renzi è tecnico, intelligente. Salvini sa parlare alla pancia della gente. Non so se potrebbero fare un governo insieme, ma sarebbe una bella combinazione".

Quando chiedono a Briatore chi voterebbe, risponde diplomatico: "Essendo residente all'estero votare è un'avventura. L'ultima volta volta le schede sono arrivate in ritardo". Ma chi le piace di più? "Voterei qualcuno che fa cose concrete per l'Italia". Dunque uno tra Salvini e Renzi: "Sì, sì, di sicuro non Carlo Calenda. Penso che non lo votino nemmeno i suoi famigliari". E ancora, una battuta sul fu rottamatore: "Io sono in rapporti con tutti - spiega Briatore interpellato a tal proposito -. Non essendo un politico posso parlare con tutti". Infine, ancora sui due Mattei: "Due grandi politici, fanno politiche diverse ma sono giovani, hanno qualità indubbie". Segue che, secondo mister Billionaire, dovrebbero sì governare insieme. Accadrà mai? Difficile...