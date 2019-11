Riccardo Molinari a L'aria che tira, allarme sull'Emilia-Romagna: "Vince la Lega? Il governo si arrocca"

Riccardo Molinari, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, traccia uno scenario controcorrente rispetto a una eventuale vittoria della Lega e del centrodestra alle elezioni regionali. Per il leghista infatti il risultato del voto non cambierebbe le cose per il governo giallo-rosso. "In Emilia Romagna abbiamo buone possibilità di vincere ma non la carico di valore politico nazionale". Spiega meglio Molinari: "Penso che paradossalmente, se anche vincessimo in Emilia Romagna, questo governo non sloggerebbe, anzi, potrebbero arroccarsi ancora di più". E oggettivamente, anche dopo il disastro elettorale di Pd e Movimento 5 stelle in Umbria, nulla è cambiato per l'esecutivo giallo-rosso.